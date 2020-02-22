Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Против избрания бывшего вице-президента США Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США от Демократической партии якобы выступают власти России. Об этом 22 февраля сообщил сам американский политик в интервью телекомпании CNN.

По его словам, против того, чтобы он стал кандидатом, якобы выступает лично глава РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Хиллари Клинтон и ее команда придумали байку о том, что Россия якобы «вмешивалась» в выборы президента США. Демократы усилили этот миф после поражения на выборах и далее несколько лет оказывали давление на администрацию Дональда Трампа.

Следствие велось несколько лет, однако никаких фактов «вмешательства России» в выборы в США так и не было выявлено.

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