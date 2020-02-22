Рамалла , , 23:49 — REGNUM Делегация ХАМАС, возглавляемая главой Политбюро палестинского движения Исмаилом Ханией, посетит с рабочим визитом Москву на следующей неделе. Об этом 22 февраля сообщил заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al-Aqsa.

«Делегация движения ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией посетит российскую столицу на следующей неделе. Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией для поддержки прав нашего народа и его защиты от оккупации», — отметил аль-Арури.

Он подчеркнул, что международные визиты лидера движения, включая Турцию и ряд стран Персидского залива, направлены на то, чтобы заручиться поддержкой глав государств в противостоянии плану мирного палестино-израильского урегулирования, который был предложен президентом США Дональдом Трампом.

«Все страны, где мы встречались, имеют четкую позицию, отвергающую эту сделку. Мы обсуждали эту сделку и проистекающие из нее риски для Палестины и региона», — заявил заместитель руководителя Политбюро движения.

Однако, аль-Арури сообщил, что Палестине известно о ряде арабских стран, которые поддерживают «сделку века». По его словам, «они не только одобрили ее, но и в какой-то момент пытались навязать палестинскому руководству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с членами руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе и обсудил с ними вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта, которое должно основываться на соответствующих резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН.

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