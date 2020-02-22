Москва, , 23:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступил на первом в истории чемпионате Лиги боевого самбо, об этом 23 февраля сообщает RT.

«Самбо — самооборона без оружия. Единоборство, которое стало ясным, понятным для сотен тысяч, миллионов людей. Визитной карточкой нашей физкультуры и спорта. Это зрелищный, красивый, динамичный вид спорта», — подчеркнул Путин в комментарии изданию.

Глава государства отметил высокую значимость указанного вида спорта для воспитания подрастающего поколения.

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