Триполи, , 22:56 — REGNUM Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил о желании создать американскую базу на территории страны, об этом 23 февраля сообщает Bloomberg.

«Ливия играет ключевую роль в регионе — государство располагает нефтью, побережьем протяженностью 1 тыс. 900 км и портами, что позволяет России считать ее воротами в Африку», — подчеркнул в комментарии изданию Башага.

Чиновник обвинил Россию в поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее командующего Халифу Хафтара. С его точки зрения, у Москвы есть «стратегические планы» в отношении страны.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вторжение вооруженных сил НАТО привело к убийству лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время страна фактически расколота на несколько конфликтующих анклавов.

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