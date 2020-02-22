Краснодар, , 22:29 — REGNUM В распорядок дня президента России Владимира Путина ежедневно включены занятия спортом, наряду с тренировками по самбо глава государства занимается фитнессом, плаванием и хоккеем. Об этом 22 февраля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу во время чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи.

Песков отметил, что несмотря на плотный график и увлечение российского лидера хоккеем, который занимает достаточно большое количество времени, Путин продолжает тренировки по самбо.

«Я знаю, что он продолжает эту практику [тренировок по самбо], — подчеркнул пресс-секретарь. — Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент России Владимир Путин приехал в Сочи, для того чтобы принять участие в открытии первого чемпионата Лиги боевого самбо, посвященного Дню защитника Отечества. В турнире принимают участие 14 лучших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин приехал на чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи