Лондон, , 22:00 — REGNUM Принц Гарри и его супруга Меган Маркл с 31 марта официально не смогут представлять королеву Великобритании и не будут упоминаться в качестве старших членов королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что с этой даты они также не смогут больше участвовать в международных и государственных социальных проектах, в которых они принимали участие как члены королевской семьи.

Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании. В совместном заявлении они сообщили, что намерены работать для того, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву Елизавету II. По их словам, они планируют проживать как в Британии, так и в Северной Америке.

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