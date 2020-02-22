Киев, , 21:52 — REGNUM Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя представленный 21 февраля в Верховной раде отчет правительства, назвал абсолютно провальной экономическую политику кабинета министров. Об этом сообщается на сайте политической силы.

«Отчет правительства — это не более чем яркие лозунги, — сказал депутат Верховной рады. — Это просто полкило макулатуры без всякой конкретики».

По его словам, на Украине политика по поддержке предприятий полностью провалена, поэтому промпроизводство в стране ежемесячно падает на 5−6%. Бойко отметил, что в стране только за последние три месяца прошлого года, по данным Федерации работодателей Украины, было потеряно 170 тыс. рабочих мест.

По словам депутата, долги за ЖК-услуги на Украине превысили 63 млрд гривен, задолженность по зарплате в стране составляет около 3 млрд гривен, а сумма совокупного госдолга Украины достигла 1 трлн 998,3 млрд гривен.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что устаревшие основные средства — это один из ключевых вызовов, который стоит сейчас перед экономикой Украины.

По его словам, в среднем на Украине износ основных средств составляет 60%.

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