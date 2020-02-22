Рим, , 21:36 — REGNUM Обыск правоохранительных органов Италии у российских биатлонистов не привел к обнаружению употребления допинга, об этом 22 февраля сообщается в заявлении посольства России в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования», — отмечается в заявлении.

Напомним, обыск у граждан России, пребывающих в Италии, производился на основании поступившего в прокуратуру страны документа в тексте которого утверждалась возможность наличия соответствующих нарушений у российских спортсменов.

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