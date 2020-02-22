Берлин, , 19:32 — REGNUM В Германию прибыли первые военнослужащие США, которые примут участие в крупномасштабных учениях НАТО Defender Europe 2020 на территории Польши. Об этом 22 февраля сообщает «Польское радио».

Отмечается, что прибывшие солдаты будут размещены в палаточном лагере военного полигона Бундесвер, который находится в Гарльштедте в Нижней Саксонии.

Напомним, на март 2020 года в Европе запланированы крупнейшие за последние 25 лет комплексные учения войск НАТО под названием «Defender Europe 2020». На территории 10 стран Евросоюза (в том числе Германии, Франции, Голландии, Бельгии, Польши и стран Прибалтики) пройдут военные игры с участием 40 тысяч личного состава. Из них контингент армии США составит более половины: 20 тысяч армейцев с американского континента, 9 тысяч из состава частей, расквартированных в Европе, в дополнение к ним 7 тысяч человек Национальной гвардии из 12 штатов и 750 резервистов.

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