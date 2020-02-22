Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.

«Намерение России — посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний», — сообщили в Госдепе.

Отмечается, что Москва якобы продвигает теорию, что за вспышкой коронавируса стоит Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 109 и достигло 2345 человек. Число инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,5 тыс. и составило 75 891 человек. За сутки из больниц были выписаны 2393 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 20,6 тыс. человек.

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