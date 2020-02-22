Киев, , 19:07 — REGNUM Заявление замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране не соответствует действительности. Об этом сообщил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью НСН.

«Это (заявление Натальи Ненюченко) самый настоящий фейк, — заявил экс-президент. — … Впервые об этом слышу».

По его словам, в политических кругах Украины нигде «об этом речи не идет», так как пенсии в стране итак низкие. Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».

По его словам, заявление замминистра социальной политики Украины является ее личным мнением.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.

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