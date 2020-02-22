Кабул, , 19:11 — REGNUM С момента введения режима сокращения насилия, который был согласован с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), число нападений со стороны незаконных бандформирований существенно снизилось. Об этом, как передает телеканал 1TV News, сообщил 22 февраля исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Асадулл Халида.

По его словам, количество нападений боевиков снизилось в первые 12 часов действия режима сокращения насилия.

Однако, как уточняют в министерстве, единичные случаи террористических атак наблюдаются на севере страны — в провинции Балх. Активность боевиков, по мнению главы силового ведомства, связана с тем, что не до всех местных бандформирований дошли инструкции лидеров движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане в ночь с 21 на 22 февраля вступил в силу режим сокращения насилия, который будет действовать семь суток. Предполагается, что он будет предварять подписание соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

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