Кабул, , 18:47 — REGNUM Дислоцированные в Афганистане войска Соединенных Штатов прекращают все наступательные операции в республике в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 февраля заявил командующий американскими войсками в Афганистане Остин Скотт Миллер.

Американский спецназ в Афганистане U.S. Army

«Мы приостановили наши наступательные операции в соответствии со взятыми на себя обязательствами», — цитирует Миллера Bloomberg.

По его словам, американские войска остаются «приверженными обороне наших сил и защите сил безопасности Афганистана».

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 февраля в Афганистане вступил в силу режим сокращения насилия, согласованный с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Переговоры представителей Вашингтона и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются с 2018 года. С сентября 2019 по январь 2020 года переговоры были прерваны по инициативе США.

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