Дамаск, , 18:29 — REGNUM Военные Сирии будут сбивать любые воздушные средства, которые вторгнутся в воздушное пространство САР, сообщает 22 февраля SANA со ссылкой на источник.

По данным агентства, расцениваемые как вражеские цели будут преследоваться силами противовоздушной обороны вплоть до уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие вооруженные силы находятся на территории сирийской провинции Идлиб и ведут там боевые действия против сирийской правительственной армии. Вместе с турками против сил Асада воют различные террористические группировки, которые получают поддержку от властей Турции.

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