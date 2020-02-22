Москва, , 18:11 — REGNUM Сообщение Пентагона о том, что США провели учения на случай «российского ядерного удара по Европе», прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор на странице в соцсети Twitter задался вопросом, чему верить: имитации ядерного удара по РФ в ходе учений или обещаниям Вашингтона не размещать ядерные ракеты на территории Европы. Политик отметил, что наличие ракет на континенте предполагает именно первый пункт.

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона, — написал Пушков. — Имитация удара — верный ориентир».

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что военные США провели учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории РФ.

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