Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге рейд по улицам Екатеринбурга завершился массовыми увольнениями. Об этом пишут местные СМИ.

В отставку отправится глава Октябрьского района Роман Рудометов. Такое решение принял мэр Александр Высокинский, а поводом стала некачественная уборка снега в одном из микрорайонов. Теперь от чиновника ждут заявления об увольнении, пишет «Новый день».

Также отправлено в отставку руководство дорожно-эксплуатационного участка Орджоникидзевского района.

Теперь под угрозой оказалось и руководство самого Орджоникидзевского района. Во время очередного рейда станет понятно, справляется ли оно в полной мере с очисткой улиц от снега и льда.