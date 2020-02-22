Москва, , 17:44 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили 22 февраля в российском оборонном ведомстве.

«В ходе разговора были обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция вступать в столкновения с Россией не хотела бы, в том числе и в сирийском Идлибе.

ситуация в сирийской провинции Идлиб существенно обострилась после того, как сирийская правительственная армия была вынуждена начать контртеррористическую операцию из-за непрекращающихся атак исламистов.

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