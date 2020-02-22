Москва, , 17:21 — REGNUM С девятого января террористы в Идлибе совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотных летательных аппаратов, заявил 22 февраля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, российская сторона очень старалась, чтобы прекращение огня, которое правительство Сирии при поддержке Москвы ввело в Идлибе с начала января, работало. Однако террориситы, которых в Идлибе десятки тысяч, обстреливали Алеппо.

«По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в провинции Идлиб существенно обострилась после того, как сирийская правительственная армия была вынуждена начать контртеррористическую операцию из-за непрекращающихся атак исламистов.

Власти Турции, которые давно вынашивают планы по отторжению провинции Идлиб от Сирии, использовали террористические группировки как дестабилизрующий фактор и предлог для нахождения турецких войск на территории провинции.

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