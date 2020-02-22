Измир, Турция, , 17:12 — REGNUM Власти Турции, которые ранее увеличили присутствие военных в сирийской провинции Идлиб, намерены предпринять более «решительные шаги». Об этом, как передает телеканал NTV, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире.

«Борьба дается нам (вооруженным силам Турции) непросто… — сказал глава государства. — Мы предпримем более решительные шаги».

О том, какие именно шаги намерена предпринять Анкара, он не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция вступать в столкновения с Россией не хотела бы, в том числе и в сирийском Идлибе.

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