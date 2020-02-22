Киев, , 16:53 — REGNUM Отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Сопеля, который решил покинуть свой пост после паники в регионе из-за эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, принял глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, пресс-служба президента Украины.

В сообщении говорится, что Зеленский принял заявление Сопеля об отставке в связи с «ситуацией, возникшей в Тернопольской обл. из-за эвакуации из КНР граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Украины разместили в санатории в Новых Санжарах в Полтавской области граждан Украины, эвакуированных из Китая. Однако, местные жители, несогласные с таким решением, устроили настоящий погром.

Читайте также: Глава Минздрава Украины спешно покинула эвакуированных из Уханя