Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.

По данным издания, глава Белого дома согласился с тем, что здоровых граждан США планировалось вернуть домой, а больные коронавирусом должны были остаться в Японии.

Однако американские чиновники решили вернуть в страну больных коронавирусом граждан США, всех их поместили в изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории США возросло до 34 человек.

Из них 21 человек был эвакуирован из Уханя и лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме. Еще 11 заразившихся прибыли в США из-за рубежа, а два оставшихся случая заражения произошли уже непосредственно на территории Соединенных Штатов.

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