Киев, , 16:25 — REGNUM Отношения России и Украины не могут определяться «геополитическими амбициями» лидеров двух государств, об этом 22 февраля заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров», — сообщили в офисе Зеленского.

Там добавили, что эти «отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.

Отметим, 14 февраля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили договоренности, достигнутые на встрече в «нормандском формате» в декабре 2019 года, а также подготовку к следующему саммиту.

В пресс-службе Кремля сообщалось, что Путин прямо поставил вопрос о намерении Киева реально выполнять Минские соглашения.

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