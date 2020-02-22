Киев, 22 февраля 2020, 16:25 — REGNUM Отношения России и Украины не могут определяться «геополитическими амбициями» лидеров двух государств, об этом 22 февраля заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров», — сообщили в офисе Зеленского.
Там добавили, что эти «отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
Отметим, 14 февраля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили договоренности, достигнутые на встрече в «нормандском формате» в декабре 2019 года, а также подготовку к следующему саммиту.
В пресс-службе Кремля сообщалось, что Путин прямо поставил вопрос о намерении Киева реально выполнять Минские соглашения.
Читайте также: Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений