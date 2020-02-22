Москва, , 16:17 — REGNUM О перечне поручений по ВИЧ, якобы данных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ничего не слышал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля сообщил РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Песков сказал: «Никогда не слышал об этом (перечне поручений по ВИЧ)».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что глава РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новую госстратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 г.