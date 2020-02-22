Рига, , 16:13 — REGNUM На пленарном заседании FATF (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в Париже с Латвии снят режим усиленного надзора и она не будет внесена в «серый список» государств, испытывающих проблемы с контролем в области отмывания денег, пишет портал diena.lv.

FATF указал, что Латвия создала надёжную финансовую систему, которая способна предотвращать финансовые преступления. Рига стала первой в Европе, кто сумел выполнить все 40 рекомендаций ассоциированного члена FATF Moneyval (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег). В дальнейшем мониторингом соответствия страны процедурам FATF займётся региональное отделение Moneyval.

По словам экс-министра экономики и образования, ныне депутата латвийского Сейма Вячеслава Домбровского эти усилия стоили Латвии 9 миллиардов евро капитала «нерезидентов». Сумма равнозначная годовому бюджету страны.