Киев, , 16:09 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с заявлением, в котором прокомментированы слова президента России Владимира Путина о возможном объединении Украины и России и появлении «глобального конкурента» в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание «глобального конкурента» в Европе и в мире.

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал Путин.

Конкретные страны, которые этому мешают, Путин не назвал.

В офисе Зеленского не могли не отреагировать на эти слова Путина. Там заявили, что российско-украинские отношения не должны определяться «геополитическими амбициями отдельных лидеров».

«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — сказано в заявлении офиса президента Зеленского.

Также в заявлении прокомментировали слова Путина о расколе церкви на Украине. Российский лидер сказал, что православную церковь в этой стране «разрезали по живому». Но в офисе Зеленского считают, что церковь на Украине отделена от государства и сама решает свои вопросы. При этом явного политического вмешательства бывшего президента Украины Петра Порошенко в дела церкви и организации раскола в офисе Зеленского предпочли не заметить.