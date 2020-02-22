Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Один из претендентов на роль единого кандидата в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, через средства массовой информации отправил предостережение президенту России Владимиру Путину «держаться подальше» от американских выборов. Об этом пишет The Washington Post.

На закрытых слушаниях в комитет палаты представителей Конгресса США чиновники сообщили Сандерсу, что Россия якобы пытается помочь его президентской кампании в рамках очередной попытки «вмешательства» в электоральную процедуру.

Сандерс ответил, что никакой «помощи» Москвы он не примет, а также предостерег любые внешние силы от вмешательства в выборы президента США.

«Мне все равно, честно говоря, кого Путин хочет сделать президентом. Мое послание Путину предельно ясно: держитесь подальше от американских выборов, и я как (будущий) президент позабочусь об этом», — сказал Сандерс.

Он также заявил, что, конечно же, Россия вмешивалась в выборы 2016 года, когда победил Дональд Трамп.

«В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы создать раскол в нашей стране, и я понимаю, что они делают это опять в 2020 году. Некоторые из тех уродливых вещей в интернете, приписываемых нашей кампании, вполне могли прийти не от наших настоящих сторонников», — сказал Сандерс.

В свою очередь, бывший госсекретарь США и проигравшая Трампу президентские выборы 2016 года Хиллари Клинтон вновь вынырнула из политического небытия и заявила, что Трамп — это марионетка Путина и русский шпион. Клинтон утверждает, что Трамп опять принимает помощь из Кремля, без которой ему не выиграть выборы в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, байку о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году придумала Клинтон и ее команда. Они усилили этот миф после поражения на выборах и далее несколько лет оказывали давление на администрацию Трампа через различные «расследования» «связей» Трампа с Россией и «вмешательства» Москвы в выборы.

Расследования длились несколько лет, но ни одно из них не дало нужного демократам результата — никаких фактов вмешательства России в выборы просто нет.