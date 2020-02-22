Москва, , 15:12 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал три причины проведения США военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, США провели военные учения с имитацией ядерного удара по России после использования ею в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Смысл здесь не только в том, чтобы в очередной раз попугать РФ своим «миролюбием», отметил Косачёв. Во-первых, рассуждает сенатор, нужно поддерживать градус страха перед Россией на постоянно высоком уровне.

«Если вы проводите учения по ядерному «ответу» на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна, и надо не договариваться и не подписывать договоры по контролю над оружием, а вооружаться» , — отметил Косачёв в Facebook.

Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО, которые последнее время переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией, рассуждает он. В-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе.

«Так что учения в полном смысле этого слова многоцелевые», — указал парламентарий.