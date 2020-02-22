Эрбиль, Ирак, , 15:03 — REGNUM Власти Иракского Курдистана изолируют потенциальных носителей коронавируса, об этом 22 февраля сообщает Kurdistan24.

Сотни человек в городе Соран были изолированы после посещения Ирана, их разместили в местном отеле. Причиной столь серьезной реакции стал тот факт, что в иранском городе Кум от инфекции скончались двое человек.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от болезни скончались свыше 2 тыс. человек, десятки тысяч заболели.

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