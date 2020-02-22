Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана на Украине указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева был назначен Дархан Калетаев. Об этом сообщается 22 февраля в пресс-службе президента Казахстана.

Также согласно указу лидера Казахстана, послом Казахстана в Республике Ирак и Государстве Палестина был назначен Айдарбек Туматов, который ранее был послом Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Читайте также: Токаев назначил нового посла Казахстана в России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана назначил нового посла республики в РФ. Им стал Ермек Кошербаев, который ранее был заместителем министра иностранных дел республики.