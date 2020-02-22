Москва, , 13:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Российско Федерации сделало заявление в связи с промежуточным решение Арбитражного суда в Гааге по делу Украины против России, в котором Киев заявляет, что его права в Черном и Азовском море, а также Керченском проливе были нарушены. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 22 февраля, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Украина еще осенью 2016 года подала иск против России в Арбитражный суд Гааги, обвинив Москву в препятствовании использования водных ресурсов в территориальных водах Крыма, и в «незаконном строительстве» моста через Керченский пролив, а также «незаконных задержках» украинских судов. следующих в Бердянск и Мариуполь. Украинская сторона требует компенсаций.

Россия сразу заявила, что у Арбитражного суда в Гааге нет юрисдикции рассматривать подобные иски.

Тем не менее сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию при рассмотрении данного дела.

В российском МИД отметили, что решение Арбатража принимает во внимание, что за морскими претензиями Киева к Москве стоит попытка заявить о недействительном суверенитете Украины над Крымом.

На Смоленской площади пояснили, что совершенно очевидно, что арбитражу в Гааге для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Но трибунал, который сформирован для решения вопросов о «толковании или применении» Конвенции ООН по морскому праву 1982 года совершенно не в праве определять государственную принадлежность суши.

«Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», — подчеркнули в МИД РФ.

Теперь Россия должна до 20 августа 2021 года предоставить в арбитраж свой меморандум по существу спора.

В МИД РФ выразили надежду, что на следующем этапе рассмотрения дела арбитраж оставит украинский иск без удовлетворения и признает правоту Москвы.