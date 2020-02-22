Бишкек, , 12:48 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу орденом «Достук», сообщает 22 февраля пресс-служба главы Киргизии.

Министр обороны РФ награжден орденом «за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества» между государствами.

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ИА REGNUM напоминает, согласно протоколу изменений в договоре между Россией и Киргизией об объединенной военной базе на территории республики, подписанном в марте 2019 года, увеличивается площадь арендуемой для военной базы земли и соответственно — ежегодная оплата за аренду земли. Согласно внесенным изменениям, министерство обороны РФ будет оплачивать за использование земель под военные базы $4,79 млн.