22 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:19 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале кампании против «исламистского сепаратизма». Сделал он это в преддверии региональных выборов в стране, которые пройдут в марте сего года. В октябре 2019 года Макрон уже объявлял войну «коммунитаризму», под которым подразумевалось наступление «политического ислама» на городские районы и пригороды, чтобы превратить их в зоны, живущие по законам шариата. Сейчас он ужесточил риторику, сменив «коммунитаризм» на «сепаратизм».

Ислам считается второй религией во Франции. По данным американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2016 году насчитывалось 5,72 млн французских мусульман или 8,8% населения. Pew отмечает, что во Франции проживает больше всего мусульман в Европе (сравним: Великобритания — 4,13 млн или 6,3%, Германия — 4,95 млн или 6,1%, Италия — 2,87 млн или 4,8%). Аналитическим центр Institut Montaigne сообщает, что 30% французских мусульман посещают мечеть не реже одного раза в неделю, около 60% мусульман или представителей «мусульманской культуры» имеют «отдаленные или отсутствующие отношения» с местами отправления культа, то есть редко или даже никогда не бывают в мечетях. Официальный реестр мест культа во Франции отсутствует. По самым оптимистическим оценкам, всего в стране действует около 2500 мечетей и молитвенных комнат. Ими руководят примерно 1800 имамов, в подавляющем большинстве иностранного происхождения, в основном — алжирцы, марокканцы, тунисцы и турки. На политическом уровне четыре общины представлены во Французском совете мусульманского культа (CFCM). В начале февраля его возглавил 55-летний преподаватель математики Авиньонского университета Мохаммед Муссаи, выходец из Марокко.

Выступая на днях в Тулузе на пресс-конференции, Макрон перечислил четыре «силовые линии» противодействия «исламистскому сепаратизму». Во-первых, он собирается восстановить контроль и бороться с «иностранными влияниями», особенно в религиозных школах и мечетях. Во-вторых, способствовать лучшей организации мусульманского богослужения во Франции с позиций принципов секуляризма. В-третьих, подавлять конкретные проявления «исламистского сепаратизма», которые противоречат как французским законам, так и сложившимся в обществе нормам. В-четвертых, вернуть государство в те места проживания мусульман, которые превратились в гетто, рассадник бедности и экстремизма. Но прежде всего Париж намерен прекратить практику «прикомандированных имамов» и иностранного финансирования исламских общин. Макрон сообщил о достижении договоренностей с Алжиром и Марокко, откуда прибывают священнослужители. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, программа замещения «прикомандированных имамов» будет реализовываться до 2024 года. К концу марта свои предложения по этому вопросу предоставит и Французский совет мусульманского культа.

Раздаются вместе с тем радикальные советы, подпитываемые данными социологических опросов. Так, недавний зондаж, проведенный Институтом общественного мнения и маркетинга (Ifop-JDD) показал, что 78% опрошенных считают, будто секуляризм «находится под угрозой» во Франции, а 61% уверены в «несовместимости ислама с ценностями французского общества». Как заявляет в интервью французскому изданию Atlantico известный французский публицист Селин Пина, необходимо остановить «грех гордыни», который «заставляет Макрона хотеть создать французский ислам». Она предлагает «прекратить переговоры с фундаменталистами» и не иметь с ними дел на уровне «школ, ратуш и ассоциаций». Но проблема здесь шире, она касается не только одного ислама. На президента обрушился депутат Национального собрания Франции левой ориентации Жан-Люк Меланшон. Он попрекнул Макрона тем, что тот «игнорирует евангельские церкви, которые напрямую связаны с иностранными державами, такими как Соединенные Штаты и Бразилия». Кроме того, наибольшее иностранное финансирование в последнее время было предоставлено не мечетям, а Свято-Троицкому собору и Российскому духовно-культурному православному центру в Париже, которые были построены на средства Москвы и открыты осенью 2016 года.

Иначе говоря, президента Франции заводят на «минные поля» большой геополитики. Если он поддастся давлению, попытается стать «равноудаленным» по отношению ко всем религиозным организациями, предпримет какие-либо действия или хотя бы просто сделает заявления в адрес Церквей, это создаст ему напряжение как в отношениях с США, так и с Россией. Не секрет, что американские евангелисты являются передовым отрядом сторонников президента США Дональда Трампа и его команды. Более того, если раньше Вашингтон активно эксплуатировал тему прав различных светских меньшинств, то теперь он переключается на защиту религиозной свободы во всем мире. Напомним, что в начале февраля государственный секретарь США Майк Помпео объявил об учреждении Международного альянса за свободу вероисповедания (IRFA). Как говорил Помпео, «Альянс объединит могущественные нации и будет использовать их ресурсы для того, чтобы остановить плохих субъектов и защищать преследуемых, беззащитных и уязвимых. Угрозы религиозной свободе носят глобальный характер. Они требуют глобального участия и глобальных решений». Среди 26 государств, вошедших в IRFA, нет Франции, но есть сами США, а также Бразилия.

И хотя пока нет оснований считать, что Париж подставится какими-либо кампаниями по давлению на христиан, Вашингтон может уцепиться за объявленную Макроном борьбу против «исламистского сепаратизма» представив ее как «войну с исламом». Будет ли Франция в этой связи пересматривать свою секулярную политику, корни которой лежат в подавлении влияния Католической церкви в начале XX века, сказать трудно.