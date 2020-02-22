22 февраля 2020 | Время чтения 10 мин

В Госдуме группой лоббистов упорно продвигается законопроект об охране сельхозугодий, построенный на научных представлениях химизации сельского хозяйства времён Хрущева и в котором отсутствуют современные представления о плодородии и здоровье почвы. В текущей редакции законопроект представляет угрозу для продовольственной, экономической и экологической безопасности страны и должен быть радикально переработан с учетом предложений, проигнорированных профильным Комитетом слушаний по законопроекту

Дмитрий Хомяков, , 18:53 — REGNUM

Почва

Николай Панков Duma.gov.ru

* * *

ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 2015 год был объявлен Международным годом почв. За это время издан ряд международных документов. Их итог: поддержание плодородия почв, их рекультивация и реабилитация являются основой выполнения практически всех целей устойчивого развития (ЦУР). Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021−2030 годы «Десятилетием восстановления экосистем для достижения ЦУР». Ставится глобальная задача — раскрыть, укрепить и поддерживать потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и для сохранения водных ресурсов, биоразнообразия и биосферы в целом, сокращения выбросов углерода, повышения устойчивости в условиях изменения климата.

Россия имеет максимальную площадь почвенного покрова по сравнению с другими странами — примерно 14,5 млн км2 — одна шестая часть планеты. Общемировое значение уникальных почвенных ресурсов страны возрастает в связи с глобальными процессами деградации и утраты почв, а также невозможности осуществления почвенным покровом мира биосферных функций в прежнем объеме.

На деле, последние десять лет прослеживается тенденция исключения вопросов, связанных с сущностью почвы как природного объекта, компонента окружающей среды (биосферы) и незаменимого ресурса, из законодательства. Только Федеральный закон от 21.07.2014 №206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О карантине растений» определил: «почва — компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений». Согласно п. 29 ст. 2, почва — элемент подкарантинной продукции. И это все?!

А где есть почва в российском праве?

Согласно ст. 6, п.2 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,

« земельный участок… принудительно может быть изъят у его собственника в случае если используется с нарушением требований, установленных законодательством РФ, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде ».

В этом случае почва, ее плодородие и характеристики состояния должны быть научно-обоснованны и однозначно определены юридически?!

Какие пробелы в правовом регулировании необходимо, прежде всего, устранить?

Следует незамедлительно ввести в российское право полноценное, научно-обоснованное и легальное (юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.

Корректно определить виды разрешенного использования почв сельскохозяйственных угодий, являющихся самой важной частью земель сельскохозяйственного назначения.

Раскрыть и разграничить содержание терминов: «целевое» и «разрешенное», «ущерб» и «вред» окружающей среде, раскрыть понятие «рациональное использование почв», «существенное снижение плодородия» и т. д.

Плодородие — свойство почв. Для сельского хозяйства должна производиться классификация и группировка именно почв, а не земель. Следовательно, нужны принципиально новые методологические основы и наборы методик исследования, основанные на получении, накоплении, проверке и алгоритмах использования массивов цифровых геопространственных данных о состоянии почвенного покрова.

Чернозём Daniel Case

В этой связи, подведомственная Минсельхозу, Государственная агрохимическая служба страны могла бы стать почвенно-агрохимической.

Сейчас нет четкого и понятного представления о месте землеустройства в организации землепользования и реализации земельной политики. Понятной и четкой долгосрочной земельной политики также нет. Следует напомнить, что программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выдвинула концепцию «безопасного рабочего пространства» (БРП) — использование для нужд потребления не более 0,20 га пахотных почв на человека к 2030 году. Превышение приведет к необратимому ущербу в виде сокращения биоразнообразия, общей площади плодородной почвы, высвобождению двуокиси углерода, нарушению круговорота воды и питательных веществ.

В ЕС в среднем этот показатель составляет 0,31 с колебанием по странам: от 0,06 — в Нидерландах и Бельгии; 0,15 в Австрии и Германии; до 0,44 в Венгрии и Болгарии. В России посев составляет порядка 80 млн га, пар — 12 млн га, а население — 146 млн человек. Индекс РП — 0,63 га на человека (или при расчете на «статистическую» пашню — 116 млн га — уже до 0,80).

Благодаря интенсификации агропроизводства Нидерланды с площадью меньше Московской области в 2019 году имеют рекордный объем экспорта сельскохозяйственной продукции — 94,5 млрд евро, РФ только в 2018 и 2019 году — не выше 25 млрд, при 30 млрд долларов импорта.

Ожидаемый глобальный спрос на почвенные ресурсы уже до 2050 году выйдет за пределы БРП. Для всего мира он четко определен — 1640 млн га пахотных почв! Для каждой страны на первых этапах предусмотрен мониторинг и контроль ситуации, на втором — ведение неких экономических стимулов, читай санкций на экспортируемую сельскохозяйственную продукцию.

Обеспечение национальной, экологической, экономической и продовольственной безопасности есть взаимосвязанные цели. Я не встречал документов, которые бы определили, сколько почвенных ресурсов нужно России для ведения современного агропроизводства и выполнения поставленных перед страной задач устойчивого развития.

На парламентских слушаниях Duma.gov.ru

Согласно Росстату в 1990 году площадь посевов составляла примерно 117,7 млн га и паров — 13,8 млн га (то есть в сумме 131,5 млн га пашни). В 2019 году посевы занимали 79,8 млн га (уже с учетом Крымского ФО), пары — 12,0 млн га. Сумма — 91,8 млн га, а пашня (по статистике) — 115,8 млн га. Как минимум не определен правовой статус 24 млн га (!) почв, считающихся сейчас пахотными, а где 38 млн га (!) посевов, площади которых сократились с 1990 года? Анализ цифр показывает отсутствие полной и объективной информации в системе регистрации и учета объектов недвижимости, не говоря о почвах.

В то же время современное землеустройство может быть рассмотрено как комплекс мероприятий по изучению состояния почв, планированию, организации их рационального использования и охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального по утвержденному проекту использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства.

Почвы, их характеристики и плодородие должны быть в числе обязательных критериев эффективности осуществления всех мероприятий по землеустройству. Роль субъектов РФ в решении этих вопросов должна возрасти. Природные условия страны чрезвычайно многообразны, без учета специфики регионов невозможно принимать адекватные решения и осуществлять оптимальное управление исключительно из центра.

Неоднородность почвенного покрова, климата, агрометеорологических характеристик обуславливают невозможность введение универсальных сельскохозяйственных регламентов. Между тем существует большой опыт в создании зональных и региональных адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) с контурно-мелиоративной организацией территории (внутрихозяйственным землеустройством), что позволяет эффективно и бережно использовать имеющиеся природные ресурсы (почву, влагу и др.).

В приоритетном порядке следует реализовать меры, направленные на восстановление системы профессиональной и научной подготовки кадров в области агрохимии, мелиорации и почвоведения, а также земельных отношений, землеустройства и кадастра.

Правовые основы функционирования государственной системы экологического мониторинга почв должна быть четко определены с учетом положений Указа Президента РФ от 19.04.2017 №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». В части почв земель сельскохозяйственного назначения эти функции могла бы выполнять обновленная Государственная почвенно-агрохимическая служба.

Подписан и вступил в силу Указ Президента России от 21.01.2020 №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Документ определит работу АПК страны на ближайшую перспективу. Сейчас правительство готовит план по реализации положений доктрины. Вопросы изучения, сохранения и приумножения национального богатства страны — российской почвы, должны обязательно найти там свое достойное место».

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт сельхозпродукции в Ростовской области пошёл на спад