Кишинёв, , 11:48 — REGNUM 99% тех, кто находится на сегодняшний день во власти в Молдавии являются «социальными паразитами», которые наносят вред обществу. Об этом 21 февраля написал директор института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности и бывший вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Валерий Осталеп на своей странице в социальной сети Facebook.

Так молдавский политик прокомментировал новость о депопуляции населения республики с пессимистичными прогнозами в связи с этим на будущее.

Осталеп отметил, что граждане Молдавии будут выживать пока будут «терпеть идиотов и воров в власти», избирать их, «потакать и сотрудничать». Он отметил, что власть является «обслуживающим персоналом», а не наоборот.

«99% из тех кто сегодня «власть» это социальные паразиты наносящие вред обществу», — подытожил политический эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации по миграции, число трудовых мигрантов, выехавших из Молдавии превышает более одного миллиона человек при том, что общая численность населения республики составляет около 3,5 млн человек.