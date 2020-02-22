Рига, , 10:19 — REGNUM Глава подкомитета Сейма по медиа политики Вита Анда Терауда заявила, что депутаты изучат идею президента Эгила Левитса ограничить объём вещания каналов на русском языке в кабельных сетях 20%, пишет портал tvnet.lv.

ИА REGNUM сообщало об инициативе Левитса серьёзно ограничить удельный вес русского языка в кабельных сетях, заменив «пропагандистские каналы с русским языком вещания» каналами из стран на официальных языках ЕС. Инициатива президента Латвии о серьёзном ограничение русского вещания направлена, по его словам, на «усиление Латвийской демократии и усиление принадлежности к европейскому культурному пространству». Также часто в словах латвийских политиков употребляется лозунг «борьба за безопасность информационного пространства» Латвии.

Вита Анда Терауда сказала, что необходимо изучить будет ли такое ограничение эффективно с технической точки зрения. Ведь современные возможности позволяют его достаточно легко обойти. Комментируя ситуацию Терауда использовала выражение «пропагандистские каналы Кремля» в отношение всех ТВ каналов ретранслируемых в Латвии на русском языке.