Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Посольство Российской Федерации в США прокомментировало заявление Вашингтона о том, что Москва якобы ответственна за кибератаки на правительственные сайты в Грузии в 2019 году. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Напомним, что министр иностранных дел Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в масштабной кибератаке на грузинские правительственные сайты. Он утверждает, что Главное управление Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации стоит за кибератакой на сайты администрации президента Грузии, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций.

При этом он не привел никаких доказательств вины России в этих кибератаках, которые, по словам министра иностранных дел Грузии, имели место в октябре 2019 года.

Тем не менее власти США с радостью подхватили грузинские обвинения, и государственный секретарь Майк Помпео заявил, что, конечно же, это Россия 28 октября 2019 осуществила масштабную кибератаку против Грузии, и Вашингтон это всячески осуждает.

В посольстве России в США заявили, что разочарованы заявлением американских властей, которые обвиняют Москву в причастности к кибератакам против грузинских сайтов в 2019 году.

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года», — сказано в заявлении посольства России.

Также в дипмиссии посетовали, что американские дипломаты, некогда славившиеся высоким профессионализмом, ныне скатились к методам бульварных журналистов.