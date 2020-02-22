Киев, , 09:22 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России. Об этом Пристайко написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», — написал Пристайко.

Он пояснил, что речь идет о якобы незаконном строительстве Российской Федерацией моста через Керченский пролив, а также «незаконной» остановки украинских судов, которые следуют в порты Мариуполя и Бердянска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина инициировала спор с Россией в Арбитражном суде в Гааге еще осенью 2016 года. В Киеве, где до сих пор не смирились с потерей Крыма, считают, что Россия якобы нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Украина претендует на все морские ресурсы, находящиеся в морских зонах вокруг Крыма, в том числе и в Керченском проливе.

От России Украина требует «прекратить нарушение прав» и компенсировать «нанесенный ущерб».

Российские власти отвергают подобные обвинения и указывают, что у Арбитражного суда в Гааге нет юрисдикции рассматривать подобные обвинения.