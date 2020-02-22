Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В Чувашии исполняющего обязанности главы минпромэнерго Игоря Воропаева, проработавшего на посту неделю, сменил Александр Доманин. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Исполняющим обязанности министра промышленности и энергетики Чувашии назначен 57-летний Александр Доманин, который в команде первого президента Чувашии Николая Федорова два года работал главой минимущества в статусе вице-премьера (в 2002—2004 годах). Затем он пять лет руководил АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанком» (2005 — 2010 годы), после чего пять лет трудился заместителем генерального директора в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева». В мае 2016 года возглавил АО «Чувашская автотранспортная компания».

Напомним, 7 ноября 2019 года у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана лицензия, 20 февраля 2020 года банк признан банкротом.

Александр Доманин сменил на посту Игоря Воропаева, проработавшего исполняющим обязанности главы минпромэнерго неделю. В указе тогда уточнялось, что он назначается на пост министра «на период проведения организационно-штатных мероприятий по образованию» минпромэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии реанимировано министерство промышленности и энергетики, ликвидированное в сентябре 2010 года. Вновь созданному министерству передаются функции в сфере промышленности, энергетики и электроэнергетики, которые ранее исполняли министерство строительство и министерство экономического развития.

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