Москва, , 08:49 — REGNUM Правительство Российской Федерации подготовило законопроект, который упрощает процедуру получения гражданства России для жителей четырех стран — Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии. Об этом накануне, 21 февраля, сообщил глава комитета Государственной думы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Данный законопроект предлагает отменить требование пятилетнего срока пребывания в России для того, чтобы получить гражданство РФ. Жители четырех вышеперечисленных стран могут не доказывать свое материальное положение, чтобы получить гражданство России.

Кроме того, законопроект предполагает, что иностранный гражданин может получить российское гражданство в упрощенной форме после того, как проживет в браке с гражданкой или гражданином России один год. Сейчас этот срок равняется трем годам.

И одно из главнейших нововведений — это отмена требования при вступлении с российского гражданство отказываться от гражданства другой страны.

По словам депутата Калашникова, данный законопроект принесет Россию несомненную пользу в политической и демографической сферах. Он уверен, что благодаря норме, которая не требует отказа от гражданства другой страны, многие соотечественники захотят стать не только гражданами России, но и переехать в Россию на постоянное место жительства.

Также Калашников пояснил, что в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наиболее число наших соотечественников. В будущем список стран может быть расширен.