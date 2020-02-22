Минск, , 08:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о кадровых назначениях в руководство генерального штаба и командование войсками западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии, сообщается 21 февраля в пресс-службе белорусского лидера.

На должность первого заместителя начальника генерального штаба был назначен генерал-майор Игорь Король, ранее занимавший должность заместителя начальника генерального штаба по боевому управлению.

Генерал-майор Руслан Косыгин стал начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника генштаба ВС Белоруссии. Ранее он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками западного оперативного командования ВС республики.

На должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками западного оперативного командования ВС республики был назначен полковник Владимир Куприянюк. Командующим войсками западного оперативного ВС стал полковник Виктор Гулевич.

Также в пресс-службе президента Белоруссии сообщалось о присвоении званий генерал-майора полковникам Сергею Гладышеву, Константину Кучинскому, Игорю Демиденко и Сергею Зайцеву. Звание генерал-майора милиции было присвоено полковнику Игорю Щербачене.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что не готов к такому реформированию армии, чтоб министр обороны обладал представительскими функциями, а начальник штаба по факту был руководителем армии.

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Отметим также, что в Белоруссии ранее вступило в силу постановление о требованиях к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Согласно документу, теперь в белорусскую армию будут призывать с такими диагнозами, как дистрофия, ожирение, патологии сердечно-сосудистой системы, проблемы с суставами и другими заболеваниями, с которыми ранее не призывали в армию. Данное постановление связано с демографическими проблемами в республике.