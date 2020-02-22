Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Вооруженные силы США провели военные учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории России. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона.

По сценарию учений, Россия ведет войну в Европе и решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО.

По словам представителя Пентагона, в таких случая по регламенту в дело должны вмешаться министр обороны США. а затем и президент США и в конечном итоге должно быть принято решение о том, как реагировать на такую атаку.

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.

Отмечается, что благодаря этим учениям министр обороны США Марк Эспер получили представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.

Также в учениях приняли участие представители Конгресса США, чтобы понять, как именно происходит общение и принимаются решения во время ядерного кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская стратегическая авиация регулярно проводит учения у границ России, в ходе которых имитируется нанесение ядерного удара по российской территории.