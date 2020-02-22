Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Очередными бездоказательными обвинениями назвало посольство РФ в США высказанные в Вашингтоне предположения о причастности Москвы к кибератакам в Грузии в 2019 году.

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019», — говорится в сообщении диппредставительства на официальной странице в Facebook.

В посольстве добавили, что обвинение свидетельствует об использовании официальными лицами методов «бульварных журналистов».

Ранее, напомним, заявление о причастности ГРУ России к «широкомасштабной подрывной кибератаки против Грузии» сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

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