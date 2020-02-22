22 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Пахомов, , 08:22 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Недавно в Ливане было сформировано и утверждено новое правительство, страна постепенно стала выходить из разразившегося в конце прошлого года масштабного политического и экономического кризиса. В связи с этим в феврале текущего 2020 года по распоряжению президента Ливана генерала Мишеля Наима Ауна возобновлена деятельность поддержанного Генеральной Ассамблеей ООН международного миротворческого проекта «Академия человека и диалога».

Эта инициатива предполагает создание в ливанской столице центра по продвижению на международной арене универсальных идеалов миротворчества, гуманизма и толерантности между представителями различных культурно-этнических, религиозных и мировозренческих групп. Неформальным поводом к созданию «Академии человека и диалога» послужила состоявшаяся в начале 2019 года в Абу-Даби «Глобальной конференции по человеческому братству», по результатам работы которой был принят «Документ о человеческом братстве» подписанный в частности папой Римским Франциском и великим шейхом расположенного в Египте древнейшего и авторитетнейшего университета суннитского мира Аль-Азхар Ахмедом аль-Тайибом.

Ливан — это, пожалуй, единственное государство мира, где на уровне основного закона, Конституции, закреплен принцип конфессионального квотирования высших государственных постов. Так, к примеру, должность президента Республики может занимать только христианин-маронит по вероисповеданию, должность премьер-министра — мусульманин-суннит, председателя парламента — мусульманин-шиит, посты заместителя премьер-министра и председателя парламента — православные христиане. Аналогичное соотношение было установлено также и для представительства религиозных конфессий в парламенте, республиканском правительстве, министерствах и аффилированных с государством различных ведомствах.

Особо стоит отметить тот факт, что значительная часть генералитета ливанской армии состоит из христиан, а Маронитская церковь, является одним из крупнейших собственников земли в стране. Республика Ливан также является одной из самых больших стран Большого Ближнего Востока по проценту населения, исповедующего христианство. Согласно объективным данным сейчас общее число христиан в стране составляет около 45%, то есть фактически добрая половина населения.

Самая крупная христианская община Ливана представлена армянами, объединенными в Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви со столицей в Антильясе, который расположен неподалеку от Бейрута. В юрисдикции Святейшего Католикоса Великого Дома Киликии (официальный титул предстоятеля) находятся епархии: в Ливане, Сирии, на Кипре и викариатство в Кувейте.

На втором месте по численности в Ливане христиане-марониты, объединенные Маронитской католической церковью, являющейся одной из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата. Фактической рабочей резиденцией предстоятеля православного патриархата Антиохии и всего Востока также является Бейрут (официальной — Дамаск). До начала военных действий в сопредельной Сирии и сопряженного с этим процесса вынужденной миграции беженцев мусульман-суннитов, число христиан-граждан Республики Ливан, по некоторым данным, превосходило 60%. Однако в настоящее время оно, увы, продолжает сокращаться.

Главным инициатором идеи создания «Академии человека и диалога» является президентом Ауном маронитская христианская политическая партия «Свободное патриотическое движение», представляющая интересы большей части христианского населения страны, в том числе армян и православных. Правительственный и экономический кризис, разразившийся в Ливане осенью прошлого 2019 года, негативным образом отразился на тактических планах создателей «Академии человека и диалога», однако в феврале 2020 года процесс подготовки к масштабной международной миротворческой конференции под ее эгидой вновь возобновился в связи с наметившейся тенденцией к выходу из состояния устойчивой турбулентности всех сфер жизнедеятельности государства и общества.

В работе предстоящей конференции планируется участие глав крупнейших мировых религиозных организаций, глав государств, а также видных общественных и религиозных деятелей со всего мира, по своим масштабам она в проекте должна значительно превзойти уже упомянутую выше прошлогоднюю конференцию в Абу-Даби.

Пахомов Дмитрий Вячеславович — директор Фонд поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность».