Киев, , 08:20 — REGNUM На Украине суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о возможном принудительном приводе бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Об этом сообщает телеканала «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда.

Напомним, что на бывшего президента Украины Порошенко заведено 16 уголовных дел. Среди них есть и дела о злоупотреблении властью.

Порошенко демонстративно не явился ни на один допрос. По данным ГБР, ему было направлено почти три десятка повесток с вызовом на допрос, но все их Порошенко проигнорировал.

По одному из дел, где Порошенко проходит свидетелем, ГБР удалось добиться принудительного привода экс-президента на допрос.

«Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия — допроса, в процессуальном статусе свидетеля… на 14:00 (15:00 мск) 28 февраля», — сказано в решении суда.

Подчеркивается, что данное решение обжалованию не подлежит.