Киев, , 08:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявили, что зачинщиками беспорядков в Новых Санжарах были «вирусологи в спортивных костюмах». Об эом он сказал в своем видообращении, опубликованном на официальной странице президента Украины в социальной сети Facebook.

По словам Зеленского, беспорядки не были стихийными — их спровоцировали определенные люди.

«Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — сказал Зеленский, явно намекая на своих политических противников.

Он подчеркнул, что эти «вирусологи» сознательно сеяли среди жителей Полтавской области панику и фактически подстрекали людей к той «дикости», которую они продемонстрировали.

Напомним, что в автобусы с эвакуированными из зараженного коронавирусом китайского города Ухань гражданами Украины летели камни, а дорогу им пытались перекрыть горящими покрышками. Если бы не действия украинской полиции, дело могло дойти до расправы.

Стоит отметить, что ранее представители команды Зеленского уже заявляли, что эвакуацию граждан Украины их Уханя определенные политические силы в стране пытаются использовать в своих целях в преддверии выборов местные органы власти.