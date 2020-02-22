Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Демократическая партия США, распуская слухи о якобы поддержке сенатора Берни Сандерса со стороны России, пытаются не допустить его выдвижения кандидатом в президенты США, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«MSDNC, CNN и другие лживые СМИ теперь добавили сумасшедшего Берни в список сочувствующих России вместе с Тулси Габбард и Джиллом Стайном (из партии Зеленых), оба — агенты России, как они утверждают. Но сейчас они сообщают, что президент Путин хочет победы Берни (или моей)», — заявил Трамп.

Он добавил, что седьмой по счету кампанией по дезинформации Демпартия не хочет допустить выдвижения Берни Сандерса кандидатом в президенты.

«Опять же, это все сфабриковано против сумасшедшего Берни Сандерса», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washigton Post опубликовала материал о докладе неких американских чиновников, сообщивших о якобы поддержке Россией избирательной кампании сенатора Берни Сандерса. Сам сенатор открестился от иностранного вмешательства и призвал президента России Владимира Путина «держаться подальше от американских выборов».

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