Вишнёвое, Украина, , 07:55 — REGNUM Скандал после посещения врача-педиатра, отказавшегося говорить на украинском языке, устроила жительница города Вишневое Киевской области Анастасия Нуца. Об этом вышел сюжет на телеканале СТБ.

Нуца привела дочь на медосмотр, во время которого женщина попросила медика говорить с ней не на русском языке, а на украинском. Педиатр перевела несколько фраз на украинский, но затем продолжила общение на русском.

Нуца позвонила на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в разговоре спросила: «А Вы что, русского не понимаете?». Руководство больницы заявило, что с врачом проведена беседа, но посетовало на то, что у учреждения нет способов «переучить» специалиста с 36-летним.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января водитель пассажирского автобуса, ехавшего рейсом Луцк — Киев, отказался выполнять требование пассажирки прервать показ сериала на русском языке и высадил ее посреди пути.

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