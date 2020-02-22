Киев, , 07:52 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не выполнила своего обещания остаться в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах под Полтавой вместе с эвакуированными из зараженного коронавирусом китайского города Ухань гражданами Украины и спешно ретировалась обратно в Киев. Об этом сообщил директор санатория «Белые Санжары» Александр Блинов.

Напомним, что жители Новых Санжар встретили эвакуированных сограждан крайне враждебно. В автобусы, в которых их везли, летели булыжники, а дорогу перекрыли горящими автомобильными покрышками. Только активные действия украинской полиции позволили доставить эвакуированных в санаторий, где был организован карантин.

Чтобы как-то успокоить ситуацию. министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что она проведет все 14 дней карантина вместе с согражданами в тех же условиях.

Она действительно приехала на короткое время в санаторий, но очень быстро его покинула, даже не пообщавшись с находящимися там людьми.

Директор санатория Блинов отметил, что Скалецкая обещала вернуться, но когда именно — не сообщила.

Если она вернется, то ей будет предоставлено отдельное здание, чтобы она смогла работать, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, условия содержания в Новых Санжарах оказались весьма посредственными. Украинские граждане делятся в социальных сетях кадрами из карантина. Номера давно не видели никакого ремонта и выглядят обшарпанно, душ бьет током, замки на входных дверях в номера не работают.