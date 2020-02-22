Москва, , 07:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом накануне, 21 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в Идлибе развернулись бои между сирийской правительственной армией с одной стороны и турецкими войсками, а также террористическими группировками с другой. Боям предшествовало начало сирийской контртеррористической операции в Идлибе, откуда террористы, пользуясь прикрытием турецких войск. постоянно наносили свои удары.

Перед разговоров с Путиным Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе как «война». Еще ранее руководство Турции потребовало от Сирии остановить свое наступление в Идлиби и вернуться на исходные позиции, в противном случае Анкара грозила войсковой операцией. На момент разговора Путина с Эрдоганом бои между сирийской и турецкой армией уже шли.

В ходе разговора Эрдоган потребовал от Путина «сдержать» сирийскеи силы во главе с Башаром Асадом, и заставить их выполнить турецкий ультиматум.

При этом Эрдоган согласился, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация Сочинчских договоренностей. Тех самых договоренностей, которые Турция так и не выполнила, что и привело к нынешнему кризису.

В свою очередь, российский лидер выразил Эрдогану свою обеспокоенность агрессивными действиями террористов, которые окопались в Идлибе и используют его как базу для атак против сирийских правительственных сил, а также российской авиабазы Хмеймим.

Кроме того, Путин потребовал от Эрдогана уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.