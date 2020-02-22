Санкт-Петербург, , 07:25 — REGNUM Российский музыкант Сергей Шнуров посетовал, что «рано заскочил» в «сумасшедший поезд», комментируя планы певицы Валерии создать новую партию «Сильные женщины».

Свой пост в социальной сети Instagram он оформил в форме стихотворения, объяснив подписчикам, что раз он «запрыгнул на подножку», то придётся «двигать дерзкую повестку».

«При общей вере в суеверия,

От счастья мог бы, чуть не плача,

Перекрестясь, а как иначе,

Вступить бы в партию Валерии.

Вот это был бы вам скандал,

Для обсуждении разных вещи.

Но поспешил и опоздал,

Не став членом «сильных женщин», —

написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Шнуров принял решение вступить в ряды «Партии роста», не исключив при этом участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жестом, воплем, кличем». Шнуров стихами отметил членство в «Партии роста»