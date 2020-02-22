Санкт-Петербург, 22 февраля 2020, 07:25 — REGNUM Российский музыкант Сергей Шнуров посетовал, что «рано заскочил» в «сумасшедший поезд», комментируя планы певицы Валерии создать новую партию «Сильные женщины».
Свой пост в социальной сети Instagram он оформил в форме стихотворения, объяснив подписчикам, что раз он «запрыгнул на подножку», то придётся «двигать дерзкую повестку».
«При общей вере в суеверия,
От счастья мог бы, чуть не плача,
Перекрестясь, а как иначе,
Вступить бы в партию Валерии.
Вот это был бы вам скандал,
Для обсуждении разных вещи.
Но поспешил и опоздал,
Не став членом «сильных женщин», —
написал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Шнуров принял решение вступить в ряды «Партии роста», не исключив при этом участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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